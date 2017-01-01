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США пытаются возобновить переговоры с КНДР по разоружению

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Соединенные Штаты проведут переговоры с Южной Кореей о состоянии дел на севере Корейского полуострова.
США обсудят с Южной Кореей состояние дел в Северной Корее
США обсудят с Южной Кореей состояние дел в Северной Корее

В ближайшие дни спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган посетит Южную Корею, где обсудит возможность возобновления переговоров между США и Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает агентство Yonhap News.

Отмечается, что стороны также обменяются мнениями о том, почему лидер КНДР Ким Чен Ын не выполнил свое обещание посетить Сеул, и обсудят последствия этого решения.

Кроме того, в повестку дня включен вопрос об исключении из санкций ряда проектов межкорейского экономического сотрудничества. В первую очередь это относится к реконструкции и соединению железных и автомобильных дорог двух Корей.

Напомним, в ноябре КНДР сообщила об испытаниях стратегического оружия на фоне срыва переговоров с госсекретарем США.

 

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Теги: США, Северная Корея, Южная Корея, переговоры, КНДР, разоружение
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Источник: korrespondent.net

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