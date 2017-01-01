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В Японии взорвался ресторан: более 40 пострадавших

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Очевидцы рассказали, что сначала они почувствовали запах газа. Потом произошел громкий удар и такой силы, что в соседних домах вылетели стекла.

На севере Японии в городе Саппоро взорвался двухэтажный ресторан. Ранены более 40 человек, сообщает ТСН в понедельник, 17 декабря.

Отмечается, что состояние некоторых из пострадавших – критическое.

Очевидцы говорят, что сначала они почувствовали запах газа, дальше громкий удар и такой силы, что в соседних домах вылетели стекла. Потом все вспыхнуло и затянулось дымом.

Полиция перекрыла все соседние улицы. Предварительная причина взрыва – утечка газа.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в городе Фастове. В Киевоблгазе заявили, что не нашли следов газа на месте взрыва.

В результате взрыва в Фастове погибли два человека и еще один пострадал.

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Теги: газ, Япония, фото, взрыв, ресторан, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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