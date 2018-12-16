Протест проходил у здания ФСБ в Москве .

"Мы не хотим войны": в Москве задержали протестующих россиян

"Мы не хотим войны": в Москве задержали протестующих россиян

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В столице российской Федерации Москве в воскресенье, 17 декабря, полиция задержала одиннадцать участников акции против войны в Украине и произвола силовых ведомств в России.

Обэтом сообщает Радио Свобода.

Полиция задержала участников акции против войны в Украине у здания ФСБ в центре Москвы. На акции Собрание граждан, возмущенных действиями власти планировали обсудить ситуацию военного конфликта в Украине. Задержанных активистов отвезли в отделение полиции.

Задержания на акции у Лубянской площади pic.twitter.com/SRAY71VoQk — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 16, 2018

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Задержанные рассказали, что в автозаке полицейские угрожали им избиением и электрошокером. Всего на мероприятие пришло около 50 человек. На месте также присутствовали активисты провластных движений SERB.

Как сообщалось, одной из главных тем саммита Евросоюза стал инцидент в Керченском проливе. По итогам встречи лидеры государств - членов ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России.

Отдельным решением Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. При этом конкретные меры в связи с инцидентом приняты не были.