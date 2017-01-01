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В Грузии прошли протесты против новоизбранного президента

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В оппозиции заявили, что намерены добиться досрочных парламентских выборов и отставки правительства.
В день инаугурации прошли протесты против нового президента Грузии
В день инаугурации прошли протесты против нового президента Грузии

В Тбилиси после инаугурации Саломе Зурабишвили в воскресенье, 16 декабря, представители оппозиционного объединения Сила в единстве провели акцию протеста против итогов выборов, сообщает DW.

Так, в центре столицы, на проспекте Руставели, установили несколько палаток.

Соперник Зурабишвили по предвыборной гонке, кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение (ЕНД) Григол Вашадзе заявил, что оппозиция намерена продолжить протесты.

При этом он добавил, что палаточный лагерь перед зданием парламента на проспекте Руставели разбит не будет.

В числе требований оппозиции он назвал досрочные парламентские выборы и отставку грузинского правительства.

16 декабря Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Она стала первой женщиной на этом посту. Ее инаугурация состоялась в крепости Батонис цихе в городе Телави.

Напомним, 28 ноября в Грузии состоялся второй тур президентских выборовЗа президентское кресло боролись независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии Грузинская мечта, и Григол Вашадзе – оппозиционер от объединения Сила в Единстве, в которую входит Единое национальное движение экс-президента Михаила Саакашвили. 

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Теги: Грузия, президент, протесты, инаугурация
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Источник: korrespondent.net

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