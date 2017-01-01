В США владелец уничтожил историческое здание. Его заставили построить такое же

Мужчина незаконно снес модернистский дом, который построили в 1936 году. На его месте новый владелец хотел построить фамильные владения.

Покупателю, который незаконно разрушил знаменитый дом в Сан-Франциско, приказали восстановить его точную копию и установить табличку с объяснением случившегося.

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Largent House, расположенный в районе Твин Пикс, в 1936 году построил выдающийся дизайнер-модернист Рихард Нойтра.

Его новый владелец Росс Джонстон приобрел недвижимость в прошлом году за 1,7 млн долларов и получил разрешение на ее ремонт. Но не на уничтожение.

Соседка Шерил Траверс рассказала местной телевизионной станции KPIX 5, что она пожаловалась после того, как однажды вернулась домой и увидела, что дом снесли.

“Я поехала в Нью-Йорк на полторы недели, а когда вернулась - от дома ничего не осталось, вообще ничего“, - рассказала женщина.

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Джонстон рассказал Комиссии по планированию в Сан-Франциско, что он приобрел собственность “как фамильные владения, которые позволили бы моей семье из шести человек вернуться в Сан-Франциско“, однако “застрял в неопределенности более чем на год“. Его адвокат также утверждал, что предыдущие владельцы ранее уже перестроили историческое здание.

Тем не менее, на прошлой неделе комиссия постановила, что владелец должен восстановить точную копию здания. Он же имел цель построить там большой дом.

Если владения продадут, то новый покупатель также будет обязан соблюдать решения комиссии.

Г-жа Траверс назвала решение “победой соседей и маленьких людей“.

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Перед тем, как его разрушили, Largent House был двухэтажным белым зданием с крытым плавательным бассейном, одним из пяти домов дизайнера Нойтра в Сан-Франциско.

Комиссар по планированию Деннис Ричардс сказал, что надеется, что эта история станет предупреждением для других людей.

“Если застройщик только думает о том, чтобы незаконно снести дом, - пусть поднимется по улице Хопкинс к номеру 49 и прочитает, что написано на табличке“, - заявил он.

Ранее сообщалось о том, что в Сети показали самый тесный номер.