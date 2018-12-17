Лавров: Россия потеряет всю остальную Украину, если признает "Л/ДНР"
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Россия, если признает так называемые “ДНР“ и “ЛНР“, то “потеряет“ остальную Украину.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Комсомольской правде, отвечая на вопрос о том, почему РФ не признает так называемые “ДНР“ и “ЛНР“, передает ТАСС.
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“Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?“, - сказал Лавров.
Также глава МИД РФ заявил, что украинский режим имеет все черты неонацистского.
“Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе“, - отметил глава российского МИД.
Одновременно он отметил, что внутренние проблемы Украины “гораздо шире и гораздо глубже, чем просто “ЛНР“ и “ДНР“. Кроме того, Лавров заверил, что Россия не будет вести войну с Украиной.
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“Я считаю, что минские договоренности альтернативы не имеют. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю“, - сказал Лавров.
Как сообщалось 14 декабря, Украина подняла в ОБСЕ вопрос о армаде танков РФ у границы. Их не было там еще несколько недель назад.
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