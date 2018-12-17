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Лавров: Россия потеряет всю остальную Украину, если признает "Л/ДНР"

Комментариев: 18
Глава МИД РФ заявил, что якобы "украинский режим" имеет "все черты неонацистского".
Лавров заверил, что Россия не будет вести войну с Украиной
Лавров заверил, что Россия не будет вести войну с Украиной
EPA/UPG

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Россия, если признает так называемые “ДНР“ и “ЛНР“, то “потеряет“ остальную Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Комсомольской правде, отвечая на вопрос о том, почему РФ не признает так называемые “ДНР“ и “ЛНР“, передает ТАСС.

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“Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?“, - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что украинский режим имеет все черты неонацистского.

“Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе“, - отметил глава российского МИД.

Одновременно он отметил, что внутренние проблемы Украины “гораздо шире и гораздо глубже, чем просто “ЛНР“ и “ДНР“. Кроме того, Лавров заверил, что Россия не будет вести войну с Украиной.

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“Я считаю, что минские договоренности альтернативы не имеют.  Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю“, - сказал Лавров. 

Как сообщалось 14 декабря, Украина подняла в ОБСЕ вопрос о армаде танков РФ у границы. Их не было там еще несколько недель назад.

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Теги: Россия, война, Лавров
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Комментариев (18)
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Gagarinn    17.12.2018, 13:39
Оценка:  +3
Gagarinn
Лошадь опять задула в обе ноздри
doc1    17.12.2018, 13:39
Оценка:  +3
doc1
Говорящая лошадь
Ivanez    17.12.2018, 13:29
Оценка:  +9
Ivanez
"Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю" - Лавров
"Я не хочу войны и воевать с Чехословакией" - Гитлер перед аннексией Судетов.
Колишній-східняк    17.12.2018, 13:28
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Уже воюют...
Колишній-східняк    17.12.2018, 13:37
Оценка:  +4
Колишній-східняк
И что значит потеряют? Они что, до сих пор считают, что они здесь что-то имеют?
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 13:24
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
"Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову"
NYKITA    17.12.2018, 13:09
Оценка:  +5
NYKITA
Святой отец дал обед безбрачия - но на всякий случай имел член.
Woodbrother    17.12.2018, 12:58
Оценка:  +19
Woodbrother
МИД на россии давно утратил чувство реальности. А виновата во всем аргентинская мука.
ВыВсеВрети    17.12.2018, 12:54
Оценка:  +13
ВыВсеВрети
надеется на новинских, вилкунов, медведчуков и др...
klin    17.12.2018, 12:50
Оценка:  +15
klin
Это дебилоед перед тем как открывать свой грязный рот хоть бы по читал на Вики что такое национал социализм и фашизм. Зачем так позориться на весь мир???
ВыВсеВрети    17.12.2018, 12:52
Оценка:  +12
ВыВсеВрети
так он же ....мля!!! )))) (его цитата).
Ruspidor    17.12.2018, 12:49
Оценка:  +10
Ruspidor
Иа-иа-иа...
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