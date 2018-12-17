Лавров: Россия потеряет всю остальную Украину, если признает "Л/ДНР"

Глава МИД РФ заявил, что якобы "украинский режим" имеет "все черты неонацистского".

Лавров заверил, что Россия не будет вести войну с Украиной EPA/UPG

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Россия, если признает так называемые “ДНР“ и “ЛНР“, то “потеряет“ остальную Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Комсомольской правде, отвечая на вопрос о том, почему РФ не признает так называемые “ДНР“ и “ЛНР“, передает ТАСС.

Читай также: Порошенко: “Мистер Путин - это не шутка и не кризис, это война“

“Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?“, - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что украинский режим имеет все черты неонацистского.

“Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе“, - отметил глава российского МИД.

Одновременно он отметил, что внутренние проблемы Украины “гораздо шире и гораздо глубже, чем просто “ЛНР“ и “ДНР“. Кроме того, Лавров заверил, что Россия не будет вести войну с Украиной.

Читай также: Ситуация в Причерноморье деградировала - Лавров

“Я считаю, что минские договоренности альтернативы не имеют. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю“, - сказал Лавров.

Как сообщалось 14 декабря, Украина подняла в ОБСЕ вопрос о армаде танков РФ у границы. Их не было там еще несколько недель назад.