В Германии расплодились экзотические птицы нанду

Этой осенью министерство сельского хозяйства ФРГ насчитало в земле Мекленбург-Передняя Померания 566 особей нанду, хотя еще весной их было 205.

На севере Германии появились сотни страусообразных птиц нанду. Обычно они живут в субтропических саваннах Южной Америки, однако 20 лет назад несколько птиц сбежали с фермы в Германии и с тех пор акклиматизировались.

Теперь нанду свободно разгуливают немецкими лугами и полями в регионе на границе двух федеральных земель Мекленбурга-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна. Этой осенью министерство сельского хозяйства ФРГ насчитало в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания 566 особей нанду, хотя еще весной их было 205. Этим летом активному размножению птиц способствовало аномально жаркая и засушливая погода.

Птицы, внешне напоминающие африканских страусов, могут достигать высоты в 170 сантиметров и веса в 40 килограммов. Немецкие фермеры не в восторге от стремительного размножения нанду, ведь гигантские пернатые наносят вред полям. Кроме того, птицы могут выбегать на автобаны, провоцируя тем самым потенциально опасные ситуации на дорогах.

Фермеры просят разрешения отстреливать птиц, однако решение должны принять местные политики. Пока что Федеральное ведомство по защите природы Германии не причисляет нанду к видам, которые угрожают местной флоре и фауне.

Ранее в России испуганный страус атаковал зрителей цирка в Казани. В результате нападения птицы никто не пострадал.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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