Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США заявили о ликвидации 62 боевиков в Сомали

Комментариев: 2
Вооруженные силы США сообщили ликвидации 62 боевиков в результате шести авиаударов на юге Сомали.
Американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon
planetminecraft.com

В результате шести авиаударов США на юге Сомали погибли, по меньшей мере, 62 боевика. Об этом заявила пресс-служба Африканского командования вооруженных сил США, сообщает в понедельник, 17 декабря, Reuters.

"ВС США сообщили в понедельник о гибели 62 боевиков в результате шести авиаударов, которые были осуществлены в субботу и воскресенье в окрестностях юго-центральной провинции Сомали Гандарш", - говорится в сообщении.

Как уточнили американские военные, в результате четырех авиаударов в субботу были убиты 34 боевика, а от двух авиаударов в воскресенье погибли еще 28.

В ВС США объяснили, что авиаудары были совершены как превентивные для предотвращения будущих террористических атак.

Известно, что Соединенные Штаты регулярно осуществляют авиаудары в Сомали против боевиков террористической группировки Аль-Шабааб.

Ранее в столице Сомали Могадишо произошли по меньшей мере три взрыва. Погибли 17 мирных жителей.

Также сообщалось, что военные США нанесли авиаудар по боевикам экстремистской группировке Аш-Шабаб в Сомали. Погибли около 60 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Терроризм, террористы, Сомали, ликвидация, гибель, Боевики, авиаудар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    17.12.2018, 15:35
Оценка:  -1
SEMPENTY
Вот лично у меня возникло 2 вопроса 1-что США делают в Сомали и кто их туда звал? И второе почему так медленно? УЖ если бороться с этими пиратами, то надо более эффективно, собственно США могли бы эту территорию за день перепахать так что там бы еще 10 лет трава не росла...
Gagarinn    17.12.2018, 15:45
Оценка:  0
Gagarinn
А у меня вопрос, почему еще их базы нет в Украине, и почему они не фуячат так рашиских пиратов?
А точнее питаров
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь