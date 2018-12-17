США заявили о ликвидации 62 боевиков в Сомали

Вооруженные силы США сообщили ликвидации 62 боевиков в результате шести авиаударов на юге Сомали.

В результате шести авиаударов США на юге Сомали погибли, по меньшей мере, 62 боевика. Об этом заявила пресс-служба Африканского командования вооруженных сил США, сообщает в понедельник, 17 декабря, Reuters.

"ВС США сообщили в понедельник о гибели 62 боевиков в результате шести авиаударов, которые были осуществлены в субботу и воскресенье в окрестностях юго-центральной провинции Сомали Гандарш", - говорится в сообщении.

Как уточнили американские военные, в результате четырех авиаударов в субботу были убиты 34 боевика, а от двух авиаударов в воскресенье погибли еще 28.

В ВС США объяснили, что авиаудары были совершены как превентивные для предотвращения будущих террористических атак.

Известно, что Соединенные Штаты регулярно осуществляют авиаудары в Сомали против боевиков террористической группировки Аль-Шабааб.

Ранее в столице Сомали Могадишо произошли по меньшей мере три взрыва. Погибли 17 мирных жителей.

Также сообщалось, что военные США нанесли авиаудар по боевикам экстремистской группировке Аш-Шабаб в Сомали. Погибли около 60 человек.

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