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В московском метро мужчина носил на руках росгвардейца: Его оштрафовали

Комментариев: 1
Подсудимый настаивал, что обознался.
Росгвардеиц был небольшого роста
Росгвардеиц был небольшого роста
Скриншот из видео

В Российской Федерации суд приговорил москвича Исляма Малекова к штрафу в размере 20 тысяч рублей по статье о “применении насилия“ к представителю власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Об этом сообщает Медиазона.

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Поводом для возбуждения дела стала неудачная шутка Малекова. Увидев в переходе метро сотрудника Росгвардии, мужчина поднял его на руки и пронес несколько метров.

Подсудимый настаивал, что обознался. Прокурор просил приговорить Малекова к году условно, но судья назначила ему наказание в виде штрафа.

Как сообщалось 14 декабря, семь голых мужчин пробежались в подземном переходе в центре Киева - проиграли пари.

 

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Теги: Москва, штраф, Россия
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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    17.12.2018, 17:41
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
это любовь!)))
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