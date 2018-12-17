В московском метро мужчина носил на руках росгвардейца: Его оштрафовали

Подсудимый настаивал, что обознался.

Росгвардеиц был небольшого роста Скриншот из видео

В Российской Федерации суд приговорил москвича Исляма Малекова к штрафу в размере 20 тысяч рублей по статье о “применении насилия“ к представителю власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Об этом сообщает Медиазона.

Читай также: Под Одессой оштрафовали хулигана: помочился на полицейское авто

Поводом для возбуждения дела стала неудачная шутка Малекова. Увидев в переходе метро сотрудника Росгвардии, мужчина поднял его на руки и пронес несколько метров.

Подсудимый настаивал, что обознался. Прокурор просил приговорить Малекова к году условно, но судья назначила ему наказание в виде штрафа.

Как сообщалось 14 декабря, семь голых мужчин пробежались в подземном переходе в центре Киева - проиграли пари.