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Суд смягчил приговор экс-главе правительства Каталонии

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Артур Мас теперь не может занимать государственные должности в течение одного года и одного месяца.
Артур Мас
Артур Мас
El Pais

Верховный суд Испании смягчил приговоры бывшему главе правительства Каталонии Артуру Масу и нескольким каталонским политикам за организацию в 2014 году опроса о независимости региона. Об этом сообщает издание El Pais в понедельник, 17 декабря.

Суд рассмотрел апелляции бывшего главы Женералитата Каталонии Артура Маса, его заместителя Жоаны Ортеги и бывшего министра образования Ирене Ригау на решение суда предыдущей инстанции.

В марте 2017 года Высший суд Каталонии, который рассматривал дело об опросе, лишил Маса права занимать государственные и выборные должности в течение двух лет, а также приговорил его к штрафу в размере 36 тыс. евро. Кроме того, приговоры были вынесены по еще двум членам его правительства. Бывший заместитель председателя женералитета Жоана Ортега потеряла право занимать государственные и выборные должности в течение одного года и девяти месяцев, бывший министр образования Ирене Ригау - в течение одного года и шести месяцев.

Верховный суд смягчил приговоры и заявил, что Мас не может занимать государственные должности в течение одного года и одного месяца, Жоана Ортега - в течение девяти месяцев, Ирене Ригау - в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что двое каталонских сепаратистских лидеров, которые ожидают суда в испанской тюрьме за их роль в организации референдума о независимости Каталонии, начали голодовку.

 

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Теги: суд, Испания, Каталония, приговор, сепаратисты, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии
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Источник: korrespondent.net

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