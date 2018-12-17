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В США думают о санкциях из-за ситуации на Азове

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Вашингтон может рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море и ужесточения санкций, сообщил Волкер.
Волкер не исключает введение новых антироссийских санкций США
Волкер не исключает введение новых антироссийских санкций США
Скриншот из видео
В ближайшее время США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 17 декабря, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, сообщает РИА Новости.
 
 
"Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте в Украине", - сказал Волкер на брифинге в Брюсселе.
 
Он отметил, что хочет услышать мнение партнеров "уже сегодня".
 
Кроме того, Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.
 
"Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС", - сказал Волкер 
 
Он также отметил, что Турция играет "крайне важную роль" в Черном море и является важным союзником США в этом регионе. "Мы также хотим работать с Турцией по безопасности в Черном море и свободе судоходства", - отметил дипломат.
 
Как известно, в ЕС не стали вводить новых антироссийских санкций из-за событий в Керченском проливе, ограничившись продление уже действующих.
 
 

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Теги: Россия, Украина, США, Керченский пролив, санкции, санкции против России, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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