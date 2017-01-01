Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии - Эрдоган

Комментариев: 0
Операция против курдских формирований будет проведена таким образом, чтобы не навредить военным США, заверил турецкий президент.
Трамп "дал добро" на военную операцию Турции против сирийских курдов
Трамп "дал добро" на военную операцию Турции против сирийских курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии. Об этом он заявил выступая на митинге в Конье в понедельник, 17 декабря, сообщает телеканал NTV.

"ИГ в Сирии не осталось, ее используют как повод. Мы не позволим создать там террористический коридор. Три операции были нами проведены в Сирии, теперь настала очередь востока от Евфрата. ... Обращаюсь к тем, кто защищает террористов на востоке Евфрата: вы делаете ошибку, откажитесь от этого", - сказал Эрдоган.

По его словам, турецкие военные будут "прочесывать территорию Сирии, пока последний террорист не будет нейтрализован" и пока в стране не пройдут "свободные выборы".
 
"Мы можем начать операции на сирийской территории вдоль нашей границы в 500 километров в любое время таким образом, чтобы не навредить военным США", - заключил Эрдоган.
Впервые о готовности начать новую операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) турецкий лидер сообщил 12 декабря. В Вашингтоне на его заявление отреагировали негативно
 
14 декабря состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана, посвященный ситуации в Сирии.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Турция, Сирия, Дональд Трамп, Эрдоган, Конфликт в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь