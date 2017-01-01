Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии - Эрдоган

Операция против курдских формирований будет проведена таким образом, чтобы не навредить военным США, заверил турецкий президент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии. Об этом он заявил выступая на митинге в Конье в понедельник, 17 декабря, сообщает телеканал NTV.

"ИГ в Сирии не осталось, ее используют как повод. Мы не позволим создать там террористический коридор. Три операции были нами проведены в Сирии, теперь настала очередь востока от Евфрата. ... Обращаюсь к тем, кто защищает террористов на востоке Евфрата: вы делаете ошибку, откажитесь от этого", - сказал Эрдоган.

По его словам, турецкие военные будут "прочесывать территорию Сирии, пока последний террорист не будет нейтрализован" и пока в стране не пройдут "свободные выборы".

"Мы можем начать операции на сирийской территории вдоль нашей границы в 500 километров в любое время таким образом, чтобы не навредить военным США", - заключил Эрдоган.

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