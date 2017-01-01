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Авария с поездом в Анкаре: задержаны девять человек

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Официальной причиной аварии является то, что скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.
При аварии поезда в Анкаре погибли девять человек
При аварии поезда в Анкаре погибли девять человек
twitter.com/AberdeenLee

В Турции задержали девять человек в связи с аварией поездов в Анкаре, в результате которой погибли девять человек. Об этом сообщает CNN Turk в понедельник, 17 декабря.

"В районе Енимахалле станции Маршандиз, где произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и локомотива в результате столкновения в рамках расследования были задержаны девять человек, трое переданы в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря в Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в пешеходный мост, после того как столкнулся на путях с другим составом. Часть моста упала на поезд, два вагона сошли с рельсов.

 

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Теги: смерть, Турция, Поезд, авария, жертвы, поезда, железная дорога, задержание, Анкара
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Источник: korrespondent.net

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