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Грузинская оппозиция начала бессрочные акции протеста

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Акции протеста будут мирными. Оппозиция будет требовать проведения досрочных парламентских выборов.
В день инаугурации, 16 декабря, прошли протесты против нового президента Грузии
В день инаугурации, 16 декабря, прошли протесты против нового президента Грузии

Грузинская оппозиция Сила в единстве со вторника, 18 декабря, начинает бессрочные акции протеста. Как заверил один из лидеров альянса Григол Вашадзе, акции протеста будут мирными, передает Эспресо.TV

Так, оппозиция будет требовать проведения досрочных парламентских выборов.

"Требуем в кратчайшие сроки провести парламентские выборы, полностью заменить избирательную администрацию, провести выборы по пропорциональным спискам", - отметил Вашадзе.

Он призвал привлечь к ответственности причастных к фальсификации результатов выборов. Напомним, что на недавних президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили, которая набрала 59% голосов, Вашадзе на них набрал 40% голосов.

Как сообщалось, 16 декабря Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Она стала первой женщиной на этом посту. Ее инаугурация состоялась в крепости Батонис цихе в городе Телави.

 

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Теги: Грузия, Оппозиция, Выборы, протесты, инаугурация, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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