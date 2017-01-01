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ООН приняла Глобальный пакт о беженцах

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Данное соглашение предусматривает механизмы ослабления бремени беженцев с принимающих их стран.
На Генассамблее ООН согласовали исторический Пакт о беженцах
На Генассамблее ООН согласовали исторический Пакт о беженцах
24 канал

На 55-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН страны-участницы приняли Глобальный пакт о беженцах. Об этом говорится в Twitter ООН в понедельник, 17 декабря.

"Принятый в понедельник Глобальный пакт о беженцах станет наиболее сильным и справедливым международным откликом для миллионов людей, покинувших свои дома, и для сообществ, которые их приютили", - сказано в сообщении.

Так, пакт поддержала 181 страна, две страны проголосовали против него.

"Генассамблея ООН только что согласовала исторический Пакт о беженцах. Эта самая значимая инициатива по разделению бремени проблемы беженцев, которую я видел за последние 34 года работы с беженцами", - отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Данное соглашение предусматривает механизмы ослабления бремени беженцев с принимающих их стран, механизмы по улучшению ситуации с обеспечением беженцев на новых местах, а также усилия по улучшению условий жизни в тех местах, откуда наблюдается наибольший отток жителей.

Стоит отметить, что Украина отложила подписание миграционного пакта ООН до более благоприятных условий.

 

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Теги: ООН, беженцы, Генассамблея ООН, миграция, мигранты, нелегальная миграция, миграционная политика, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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