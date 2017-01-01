В США намерены создать единое Космическое командование

Соответствующий документ может быть подписан уже сегодня. Это может стать первым шагом к созданию "космических сил" страны.

Президент США Дональд Трамп намерен до конца года подписать распоряжение о создании Космического командования США. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает Голос Америки.

Ожидается, что вице-президент Майк Пенс официально об этом объявит во вторник в космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал. В этот же день Трамп может подписать документ.

Этот шаг отделен от цели Трампа создать "космические силы" как независимое ответвление вооруженных сил, но может стать шагом в этом направлении.

Отмечается, что данное решение создаст Космическое командование США, которое существовало в 1985-2002 годах. В результате терактов 11 сентября его расформировали, чтобы можно было создать Северное командование США с ориентацией на защиту страны.

Однако, несмотря на то, что Космическое командование ликвидировали, его функции продолжало выполнять Стратегическое командование США, а ВВС сохранили свою ведущую роль в космосе через Космическое командование ВВС.

Напомним, в августе стало известно, что в США намерены создать военные космические силы. Планировалось, что Космические войска США будут сформированы не позднее 2020 года.

Также сообщалось, что США намерены разместить в космосе элементы системы ПРО.

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