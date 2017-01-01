В ЕС ужесточили нормы выбросов для новых автомобилей

Установленная граница является компромиссом. Страны ЕС призывали сократить выбросы углекислого газа на 35%, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Сейчас в ЕС средний показатель выхлопов составляет 118,5 г CO2 на километр пробега Getty Images

Новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года. К такой позиции представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран-участниц ЕС пришли в ходе переговоров в Брюсселе в понедельник, 17 декабря.

Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15% к 2025 году.

Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35%, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Министр устойчивого развития и туризма председательствующей в ЕС Австрии Элизабет Кёстингер положительно отреагировала на достижение единой позиции, отметив напряженный характер переговоров. Европейское общество защиты потребителей (BEUC) также приветствовало новые требования для автомобилей.

В свою очередь, Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) выступило с их резкой критикой. Нововведения "слишком многого требуют и мало чему способствуют", утверждают представители VDA.

Напомним, в настоящее время средний показатель выбросов по ЕС составляет 118,5 г CO на один километр пробега. Целью до 2021 года является достижение значения в 95 г CO на километр.

Ранее стало известно, что в ЕС расширят расследование в отношении автоконцернов Германии. Еврокомиссия намерена выяснить, договорились ли BMW, Daimler и VW не конкурировать друг с другом при разработке и внедрении технологий, обеспечивающих снижение объемов выброса вредных выхлопов бензиновых и дизельных автомобилей.

Источник: Русская служба Deutsche Welle