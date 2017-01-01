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Парламент Британии отказался обсуждать вопрос о недоверии Мэй - СМИ

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Вопрос о вотуме недоверия премьер-министру назвали "спектаклем", и заявили, что не хотят тратить на это время.
Мэй остается на посту премьера Британии
Мэй остается на посту премьера Британии

Парламент Великобритании отказал лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину провести голосование по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.

"Мы не собираемся выделять время на спектакль", - заявили телеканалу в британском правительстве.

Корбин ранее представил в парламенте требование о необходимости провести голосование по вопросу вынесения вотума недоверия Мэй. Он назвал "неприемлемым" ее решение перенести на следующий год парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является "единственным способом", чтобы провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе.

Ранее Мэй не смогли отправить в отставку с поста главы Консервативной партии.

Напомним, 10 декабря в парламенте Великобритании должно было пройти голосование по условиям сделки с Брюсселем по Brexit, однако Мэй его отменила. Позже она заявила, что голосование состоится после 14 января 2019 года.

 

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Теги: Великобритания, недоверие, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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