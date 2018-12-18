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РФ не согласна с резолюцией ООН по Крыму

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Москва продолжит разъяснять свою позицию по Крыму, заявил Песков. Результаты голосования комментировать он не стал.
В Кремле выразили сожаление по поводу "крымской" резолюции ООН
В Кремле выразили сожаление по поводу "крымской" резолюции ООН
commons.wikimedia.org

Россия не согласна с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма. Об этом во вторник, 18 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией [изложенной в резолюции] и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", - сказал Песков.

Он не стал комментировать результаты голосования по резолюции, поскольку не знаком с ними в деталях.

Напомним, 17 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о проблеме милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. За принятие документа высказались 66 стран, 19 выступили против, еще 72 страны воздержались.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

 

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Теги: Россия, Украина, Крым, Генассамблея ООН, Кремль, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    18.12.2018, 12:46
Оценка:  -1
fkrfyfan
Да плевать России на вшивые резолюции с подачи самого нищего государства континента
Woodbrother    18.12.2018, 12:43
Оценка:  -1
Woodbrother
Да плевать всем на мнение россии.
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