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Российское судно село на мель у британского побережья

Комментариев: 1
К судну направлены буксиры. Однако, чтобы снять его с мели, потребуется несколько часов.

Российский сухогруз Кузьма Минин утром во вторник, 18 декабря, сел на мель у берегов Великобритании, сообщает BBC News.

Отмечается, что судно застряло возле одного из пляжей портового города Фалмут около 5:40 по местному времени. На борту находятся 18 моряков, груза на судне нет.

В британском агентстве морской и береговой охраны подтвердили информацию, что российское судно водоизмещением 16 тыс. тонн село на мель.

Сухогруз стал на якорь и имеет крен примерно в пять градусов.

По данным Sky News, к судну направлены буксиры. Чтобы снять его с мели, потребуется несколько часов.

Напомним, в прошлом году в Швеции задержали пьяного российского капитана, посадившего судно на мель.

А во Франции в прошлом году на мель сел паром с 300 людьми на борту.

 

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Теги: Россия, видео, судно, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мухоморище    18.12.2018, 12:49
Оценка:  +1
Мухоморище
Опять штурмана нажрались?Главное,чтобы скрепы за борт не вылились.Рыба передохнет.
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