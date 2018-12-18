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У Путина не слышали предложений Лукашенко по Донбассу

Комментариев: 1
Ранее белорусский президент предложил отправить своих военных на украинско-российскую границу.
В Кремле не знают о предложениях Лукашенко по миротворцам на Донбассе
В Кремле не знают о предложениях Лукашенко по миротворцам на Донбассе
Пресс-служба Кремля
В Кремле не располагают информацией о планах и предложениях президента Беларуси Александра Лукашенко разместить белорусских военных на российско-украинской границе в Донбассе. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
 
 
"А кто предлагал их размещать?", - уточнил Песков.
 
"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) говорит об этом пока", - ответили Пескову.
"Вы знаете, я не являюсь пресс-секретарем Александра Григорьевича", - ответил он, комментируя этот вопрос.
 
Также у пресс-секретаря главы государства попытались уточнить, известно ли Кремлю о таких переговорах. "Нет, я не располагаю такой информацией на этой счет", - ответил Песков.
 
Напомним, 31 октября Лукашенко предложил новый формат миротворческой миссии в Украине и отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ.
 
14 декабря он заявил, что президент Петр Порошенко от этого предложения отказался
 
 

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Теги: Россия, Украина, Беларусь, Лукашенко, Порошенко, Миротворческая миссия на Донбасс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мухоморище    18.12.2018, 12:51
Оценка:  +2
Мухоморище
Димка,хватит бухать.Как там доця в Париже поживает?На митинги ходила?
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