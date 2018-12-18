У Путина не слышали предложений Лукашенко по Донбассу
Ранее белорусский президент предложил отправить своих военных на украинско-российскую границу.
В Кремле не располагают информацией о планах и предложениях президента Беларуси Александра Лукашенко разместить белорусских военных на российско-украинской границе в Донбассе. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"А кто предлагал их размещать?", - уточнил Песков.
"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) говорит об этом пока", - ответили Пескову.
"Вы знаете, я не являюсь пресс-секретарем Александра Григорьевича", - ответил он, комментируя этот вопрос.
Также у пресс-секретаря главы государства попытались уточнить, известно ли Кремлю о таких переговорах. "Нет, я не располагаю такой информацией на этой счет", - ответил Песков.
Напомним, 31 октября Лукашенко предложил новый формат миротворческой миссии в Украине и отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ.
14 декабря он заявил, что президент Петр Порошенко от этого предложения отказался.
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