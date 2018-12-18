У Путина не слышали предложений Лукашенко по Донбассу

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) говорит об этом пока", - ответили Пескову.

"А кто предлагал их размещать?", - уточнил Песков.

"Вы знаете, я не являюсь пресс-секретарем Александра Григорьевича", - ответил он, комментируя этот вопрос.

Также у пресс-секретаря главы государства попытались уточнить, известно ли Кремлю о таких переговорах. "Нет, я не располагаю такой информацией на этой счет", - ответил Песков.