Путин назвал угрозы разрыва ракетного договора

"Серьезную обеспокоенность вызывает изъявление США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - сказал Путин.

Он отметил, что договор выполняет стабилизирующую роль в мире и поддерживает предсказуемость в военной сфере.

"Какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он выполняет роль стабилизирующего фактора. Работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере", - заявил Путин.