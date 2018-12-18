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Путин назвал угрозы разрыва ракетного договора

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Ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире, считает Путин.
Путин не видит причин разрывать договор о ДРСМД
Путин не видит причин разрывать договор о ДРСМД
kremlin.ru
Намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет иметь самые тяжелые последствия и может повлечь обрушение всей архитектуры безопасности. Об этом во вторник, 18 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
 
 
"Серьезную обеспокоенность вызывает изъявление США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - сказал Путин.
 
Он отметил, что договор выполняет стабилизирующую роль в мире и поддерживает предсказуемость в военной сфере.
 
"Какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он выполняет роль стабилизирующего фактора. Работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере", - заявил Путин.
 
Российский президент считает, что США под надуманным предлогом выходят из договора о ДРСМД. "В качестве предлога для одностороннего выхода из договора США используют уже привычный и, можно сказать, тривиальный способ - бездоказательные обвинения России в нарушении своих обязательств по договору, которые сами уже и нарушили, причем нарушили давно", - сказал Путин.
 
 
В качестве примера нарушения ДРСМД он привел размещение в Румынии систем Иджис наземного базирования, которые в скором времени должны появиться и в Польше.
"Это прямое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что эти установки... используются на море для запуска ракет такого типа. Теперь они в нарушение договора появились на территории, на земле", - подчеркнул Путин.
 
Кроме того, он заявил, что появившиеся у России новые ракеты не нарушают ДРСМД.

Напомним, 21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

 

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Теги: Россия, армия и вооружение, США, Путин, ракета, ракеты, договор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Peyot    18.12.2018, 13:50
Оценка:  +1
Peyot
Реально расторжение может только заставить ненмцев пересчитать стоимость системы пво от руских ракет и как следствие отказаться от СП2 потму что это невыгодно и опасно!
paraziticus    18.12.2018, 14:11
Оценка:  0
paraziticus
Мне иногда кажется, что с немцами действует другая, неформальная логика... и движет тут не расчет, а что-то другое, непонятное...
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