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В Сирию за три года вернулись полтора миллиона беженцев

Комментариев: 1
С 2015 году в места прежнего проживания в Сирии вернулись более полутора миллиона беженцев и внутренне перемещенных лиц.
Сирийцы возвращаются в свои дома
Сирийцы возвращаются в свои дома

Более полутора миллиона сирийских беженцев вернулись в места прежнего проживания с 2015 года. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, сообщает во вторник, 18 декабря, РИА Новости.

"С 18 июля этого года на сирийскую землю из этих стран уже вернулись 68 тысяч 230 человек. Всего с 2015 года в места прежнего проживания вернулись более полутора миллиона беженцев и внутренне перемещенных лиц", - доложил он.

Ранее сообщалось, что за половину 2017 года более 600 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома.

Напомним, на 55-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН страны-участницы приняли Глобальный пакт о беженцах.

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Теги: Сирия, беженцы, возвращение, Шойгу, беженцы из Сирии, Россия в Сирии, война в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишнiй-скідняк    18.12.2018, 16:05
Оценка:  0
Колишнiй-скідняк
т.е. все-таки вова стабилизировал обстановку )
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