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В Польше задержали украинца с девятью пистолетами

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В авто украинца обнаружили 9 единиц огнестрельного оружия и почти 450 патронов, на которые человек не имел разрешений.
В Польше гражданина Украины обвинили в незаконном владении 9 пистолетами
В Польше гражданина Украины обвинили в незаконном владении 9 пистолетами
morski.strazgraniczna.pl

В Польше задержали гражданина Украины, который владел огнестрельным оружием, не имея разрешений. Как сообщает Польское радио, на момент задержания в сентябре этого года в автомобиле 47-летнего Рудольфа К. нашли девять пистолетов и почти 450 патронов.

Так, в сентябре этого года в Гдыне пограничники остановили для дорожной проверки Audi A8, за рулем которого был гражданин Украины, живший уже несколько лет в Польше. В автомобиле была коробка с четырьмя пистолетами Glock, четырьмя пистолетами V. Bernardelli 68, одним пистолетом FEG с глушителем и 446 патронами.

Также у задержанного обнаружили пять мобильных телефонов, еще три обнаружили во время обыска в его доме. По словам следователей, изучение счетов показало многочисленные соединения с иностранными номерами.

Украинец не имел разрешения на оружие, и прокуратура обвинила мужчину в незаконном владении пистолетами. Его также обвинили в использовании переработанных удостоверений личности других людей. За эти преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следствию пока не удалось выяснить, для чего именно украинцу были нужны пистолеты и патроны.

Ранее пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк заявил, что порядка 200 тысяч иностранцев, которые не являются гражданами Европейского Союза, имеют вид на жительство в Польше.

 

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Теги: Польша, оружие, украинцы, украинец, задержание, пистолет
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Источник: korrespondent.net

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