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В Польше задержали украинца с девятью пистолетами

Комментариев: 1
Следователи пытаются выяснить для чего именно украинцу требовались пистолеты и патроны.
Кроме прочего, у украинца было при себе 4 пистолета V. Bernardelli 68
Кроме прочего, у украинца было при себе 4 пистолета V. Bernardelli 68
bigdaddygun.com

В Польше задержали гражданина Украины, который имел при себе огнестрельное оружие, не имея на него разрешений. Задержание произошло в сентябре, , однако детали инцидента стали известны только сейчас, когда завершилось досудебное расследование. Обвинительный акт на 47-летнего Рудольфа К. будет рассматривать Районный суд в Гдыне.

Об этом сообщает Польское радио.

На момент задержания в автомобиле 47-летнего украинца нашли девять пистолетов и почти 450 патронов.

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Так, в сентябре этого года в Гдыне пограничники остановили для дорожной проверки Audi A8, за рулем которого был гражданин Украины, который уже несколько лет живет в Польше. В автомобиле была коробка с четырьмя пистолетами Glock, четырьмя пистолетами V. Bernardelli 68, одним пистолетом FEG с глушителем и 446 патронами.

Также у задержанного обнаружили пять мобильных телефонов, еще три обнаружили во время обыска в его доме. По словам следователей, изучение счетов показало многочисленные соединения с иностранными номерами. 

Украинец не имел разрешения на оружие, и прокуратура обвинила мужчину в незаконном владении пистолетами. Его также обвинили в использовании переделанных удостоверений личности других людей. За эти преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следствию пока не удалось выяснить, для чего именно украинцу требовались пистолеты и патроны.

Как сообщалось 27 ноября, Польша грозит депортацией украинцам за блокаду границы.

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Теги: Польша, оружие, украинец
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Комментариев (1)
atos    18.12.2018, 17:10
Оценка:  -1
atos
Просто бизнес и ничего личного))))
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