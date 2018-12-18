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Украина поднялась в рейтинге гендерного равенства

Комментариев: 1
Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства. Страна за год поднялась на четыре позиции.
Лучшая ситуация по равенству возможностей полов в Украине наблюдается в сфере образования
Лучшая ситуация по равенству возможностей полов в Украине наблюдается в сфере образования

Украина поднялась с 69 на 65 место в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства. Об этом следует из исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом.

Указано, что лучшая ситуация по равенству возможностей полов в Украине наблюдается в сфере образования. По этому показателю страна занимает 26 место в мире.

Немного хуже дела с равноправием, как свидетельствует рейтинг, в экономике - 28 место. По охране здоровья гендерное равенство страны оценивается как 56-е.

В свою очередь худший результат Украина продемонстрировала в области политики - здесь она занимает 105 место.

 

Между тем первую пятерку рейтинга занимают Исландия, скандинавские Норвегия, Швеция и Финляндия, а также латиноамериканская Никарагуа. Последние места достались Ираку, Пакистану и Йемену.

Известно, что всего в рейтинге участвуют 149 стран.

Напомним, в Украине зарплата мужчин на 21% выше, чем женщин.

Также сообщалось, что в Украине 27 октября вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

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Теги: Украина, рейтинг, Мужчина и женщина, гендерное равенство, равенство, гендер, рейтинги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    18.12.2018, 16:19
Оценка:  0
Peyot
Этот графи напрямую опровергает другой в котором было написано что жулька на третьем месте по влиятельности в стране.
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