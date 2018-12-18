НАТО дал РФ "последний шанс" по ракетному договору

Альянс дал России 60 дней, чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор.

Североатлантический альянс дал России последнюю возможность начать выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью эстонскому изданию Postimees, опубликованному во вторник, 18 декабря.

"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они однозначно сказали", - сказал Столтенберг.

По его словам, в таком случае НАТО будет вынуждено ответить, и разговоры о характере ответа уже начались.

"Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное", - заявил генсек НАТО.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

Напомним, 21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

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