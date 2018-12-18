Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАТО дал РФ "последний шанс" по ракетному договору

Комментариев: 4
Альянс дал России 60 дней, чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор.
НАТО поддерживает позицию США по ракетному договору с Россией
НАТО поддерживает позицию США по ракетному договору с Россией
nato.int

Североатлантический альянс дал России последнюю возможность начать выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью эстонскому изданию Postimees, опубликованному во вторник, 18 декабря.

"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они однозначно сказали", - сказал Столтенберг.

По его словам, в таком случае НАТО будет вынуждено ответить, и разговоры о характере ответа уже начались.

"Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное", - заявил генсек НАТО.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире. 

Напомним, 21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, армия и вооружение, США, НАТО, ракета, ракеты, Йенс Столтенберг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Василище    18.12.2018, 17:20
Оценка:  -1
Василище
Юмористы.И шо?Повеситесь?))
Мухоморище    18.12.2018, 17:28
Оценка:  -3
Мухоморище
Очкарик,как работалось сегодня???)))
TomBombadil    18.12.2018, 17:01
Оценка:  +1
TomBombadil
Это был договор о разоружении СССР в одностороннем порядке....
Rangol    18.12.2018, 16:46
Оценка:  -1
Rangol
А НАТО вообще подписал этот договор?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь