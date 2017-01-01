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Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в симпатии к демократам

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Ранее Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в несправедливости по отношению к Республиканской партии США.
Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в необъективности
Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в необъективности

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес Facebook, Twitter и Google, обвинив их в том, что они отдают предпочтение Демократической партии США.

"Facebook, Twitter и Google отличаются такой необъективностью и симпатией к демократам, что это смешно", - написал американский президент в Twitter во вторник, 18 декабря.

Президент отмечет, что Twitter "сделал гораздо более сложным для людей доступ к @realDonaldTrump (странице Д.Трампа в соцсети)".

Президент США уже не в первый раз выступает с критикой в адрес американских соцсетей и Google. Ранее Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в несправедливости по отношению к Республиканской партии США.

Тогда же президент США обвинил поисковик Google в том, что при запросе "Новости про Трампа" он выдает только результаты со СМИ, известных своими "фейковыми" новостями.

Отметим, бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Трамп наносит вред репутации американских спецслужб, распространяя ложную информацию.

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Теги: Google, Facebook, республиканцы, twitter, Трамп, обвинения, обвинение, Дональд Трамп, демократы
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Источник: korrespondent.net

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