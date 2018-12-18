В Великобритании сняли с мели российское судно

Российский сухогруз Мурманского морского пароходства Кузьма Минин был снят с мели у берегов Великобритании.

Сухогруз Кузьма Минин сел на мель на юго-западе Англии Neil Rankin

У берегов Великобритании был снят с мели сухогруз Мурманского морского пароходства Кузьма Минин. Об этом со ссылкой на данные сервиса Marinetraffic во вторник, 18 декабря, сообщает РИА Новости.

Указано, что сейчас Кузьма Минин со скоростью 4,4 узла движется в направлении Сеуты (Испания).

Известно, что на борту судна находятся 18 членов экипажа - все они граждане России.

Накануне российский сухогруз сел на мель на юго-западе Англии.

Напомним, в прошлом году в Швеции задержали пьяного российского капитана, посадившего судно на мель.

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