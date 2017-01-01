На Австралию обрушились сильные дожди

Из-за дождей в штате Квинсленд, на северо-востоке Австралии, разрушены дороги.

Экс-тропический циклон Оуэн принес в штат Квинсленд на северо-востоке Австралии рекордное количество осадков. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает Floodlist.

В городе Галифакс за 24 часа выпал 681 мм дождя, за один час - 122 мм. Больше 500 мм осадков выпало в четырех населенных пунктах.

Ранее дожди обрушились на юг американского штата Калифорния.

Также сообщалось, что в США ливни затопили три штата - Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

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