В Польше учителя протестуют из-за низких зарплат

Диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше увеличивается, сообщили в Союзе польских учителей.

Польские учителя начали общегосударственную акцию протеста и требуют повышения заработной платы на более чем 230 евро. Об этом сообщил председатель организации Славомир Броняж, пишет Польское радио во вторник, 18 декабря.

По его словам, основное требование протестующих - повышение заработной платы.

"Мы требуем, в соответствии с содержанием принятого документа, повышения зарплаты на 1000 злотых (232 евро). Это обоснованное требование, поскольку последние данные показывают - средняя зарплата в Польше составляет около 5000 злотых (1162 евро). Поэтому диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше, к сожалению, увеличивается", - ответил Броняж.

В то же время он не сообщил, в чем именно будет заключаться акция протеста.

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