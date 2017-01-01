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В Польше учителя протестуют из-за низких зарплат

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Диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше увеличивается, сообщили в Союзе польских учителей.
Славомир Броняж
Славомир Броняж
facebook.com/poloniahsv

Польские учителя начали общегосударственную акцию протеста и требуют повышения заработной платы на более чем 230 евро. Об этом сообщил председатель организации Славомир Броняж, пишет Польское радио во вторник, 18 декабря.

По его словам, основное требование протестующих - повышение заработной платы.

"Мы требуем, в соответствии с содержанием принятого документа, повышения зарплаты на 1000 злотых (232 евро). Это обоснованное требование, поскольку последние данные показывают - средняя зарплата в Польше составляет около 5000 злотых (1162 евро). Поэтому диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше, к сожалению, увеличивается", - ответил Броняж.

В то же время он не сообщил, в чем именно будет заключаться акция протеста.

Ранее в Сербии тысячи людей вышли на марш против президента.

Также сообщалось о забастовке журналистов в Греции.

 

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Теги: Польша, зарплаты, протесты, протест, учитель, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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