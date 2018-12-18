Лондон начал полномасштабную подготовку к жесткому Brexit

Британское правительство начало полномасштабную подготовку к выходу страны из Евросоюза без итогового соглашения.

В Лондоне рассматривают все имеющиеся экстренные планы на случай "жесткого" выхода страны из ЕС Getty Images

Правительство Великобритании начало полномасштабную подготовку к выходу страны из Евросоюза без итогового соглашения, реализуя все имеющиеся экстренные планы. Об этом во вторник, 18 декабря, заявил официальный представитель канцелярии премьера, сообщает РИА Новости.

"У нас есть планы на случай Brexit без соглашения, и мы реализуем их в полной мере. Несмотря на то, что правительство уверено в том, что выход из ЕС с заключенным соглашением является наиболее вероятным сценарием, бизнесу и гражданам рекомендуется готовиться к Brexit без соглашения... Будет запущена информационная кампания для того, чтобы предоставить людям необходимую информацию", - сказал представитель правительства журналистам.

По его словам, Минфин вскоре выступит с заявлением о том, как будут распределены два миллиарда фунтов стерлингов из четырех миллиардов, зарезервированных на этот случай.

Также будет выпущено специальное 100-страничное пособие для компаний, в которых будут даны рекомендации для бизнеса.

Правительство планирует направить представителям бизнеса 80 тысяч информационных писем по подготовке к складывающейся ситуации.

Также он подтвердил, что правительство планирует резервировать места для грузов на проходящих через Ла-Манш паромных линиях для перевозки медикаментов и продовольствия в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Кроме того, сообщается, что Лондон повысит готовность военнослужащих в случае жесткого Brexit.

"Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств и приведем в состояние повышенной готовности 3,5 тысячи военнослужащих, как из состава регулярных сил, так и резервистов, чтобы оказать поддержку любому ведомству в любой ситуации", - заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на вопрос о том, готово ли его министерство к возможному выходу Великобритании из ЕС без "соглашения".

Накануне правительство объявило об активизации подготовки к Brexit без соглашения. Опасения вызывает скорость процесса рассмотрения документа парламентом. Сначала голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря. Однако после трех дней дебатов премьер Тереза Мэй признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на середину января.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода.

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