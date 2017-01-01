ЕСПЧ потребовал от России информацию о здоровье украинца Гриба

Евросуд потребовал от РФ медицинские документы о текущем состоянии здоровья Павла Гриба и по лечению, которое ему было назначено в СИЗО.

Грибу в России инкриминируют "склонение к теракту" facebook.com/eugeniyazz

Европейский суд по правам человека призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщила адвокат Евгения Закревская в Facebook.

По ее словам, ранее Украина подавала ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Грибу.

"Суд потребовал от РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья заявителя, по лечению, которое было назначено ему врачами во время содержания под стражей", - отметила она.

Ранее в России Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинца Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья.

По версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призвал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня.

Сам Гриб не признал своей вины по обвинению в терроризме. Он был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область РФ.

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