В Чехии чиновникам запретили пользоваться телефонами Huawei

Китайские законы требуют, чтобы частные компании, базирующиеся в Китае, сотрудничали с разведывательными службами.

Премьер Чехии Андрей Бабиш запретил работникам администрации правительства использовать мобильные телефоны, произведенные китайской фирмой Huawei. Подобный шаг также готовит Министерство промышленности и торговли, заявил спикер ведомства, пишет Radio Praha.

Поводом для такого решения стало обнародованное ранее предупреждение со стороны Национального института по вопросам кибернетической и информационной безопасности, согласно которому использование аппаратного и программного обеспечения, производимого фирмами Huawei и ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности.

Второй фронт Трампа. Почему мир запрещает Huawei

Ранее власти Японии решили исключить продукцию китайских компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. из государственных закупок.

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