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В Чехии чиновникам запретили пользоваться телефонами Huawei

Комментариев: 5
Китайские законы требуют, чтобы частные компании, базирующиеся в Китае, сотрудничали с разведывательными службами.
Работникам правительства Чехии запретили пользоваться телефонами Huawei
Работникам правительства Чехии запретили пользоваться телефонами Huawei
iPress.ua

Премьер Чехии Андрей Бабиш запретил работникам администрации правительства использовать мобильные телефоны, произведенные китайской фирмой Huawei. Подобный шаг также готовит Министерство промышленности и торговли, заявил спикер ведомства, пишет Radio Praha.

Поводом для такого решения стало обнародованное ранее предупреждение со стороны Национального института по вопросам кибернетической и информационной безопасности, согласно которому использование аппаратного и программного обеспечения, производимого фирмами Huawei и ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности.

Второй фронт Трампа. Почему мир запрещает Huawei

Ранее власти Японии решили исключить продукцию китайских компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. из государственных закупок.

 

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Теги: Китай, телефон, Чехия, смартфон, мобильный телефон, гаджет, ZTE, Huawei, смартфоны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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shurag    18.12.2018, 23:18
Оценка:  -1
shurag
так что интересуйтесь что покупаете
shurag    18.12.2018, 23:18
Оценка:  -1
shurag
Дякуємо вам за звернення до компанії Huawei.

За законодавством всі пристрої повинні мати певний термін використання, компанія Huawei встановила термін для своїх пристроїв - 2 роки.
shurag    18.12.2018, 23:18
Оценка:  -1
shurag
вполне согласен, Huawei обосрался по уши во многих вещах, особенно в политике ремонта и обслуживания своей продукции, оказывается ,что их продукт рассчитан на 2 года эксплуатации. вот мне такой ответ дали из сервис центра :Дякуємо вам за звернення до компанії Huawei.

За законодавством всі пристрої
atos    18.12.2018, 22:44
Оценка:  -2
atos
Xoaomi рулит
Мухоморище    18.12.2018, 22:59
Оценка:  0
Мухоморище
Слава Богу не ваш робот Борис.
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