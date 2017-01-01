Дуда отменил ряд положений спорной судебной реформы

Брюссель настаивал на отмене пункта о снижении пенсионного возраста членов Верховного суда Польши.

Президент Польши Анджей Дуда вечером подписал закон, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. В частности, упразднен пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет.

Ранее Европейский суд в Люксембурге издал очередное постановление, требующее от польского правительства приостановить положение судебной реформы, снижающее пенсионный возраст судей Верховного суда. Тем самым Евросуд подтвердил свой вердикт, вынесенный в середине октября.

До этого правящая партия Польши Право и справедливость решила отменить скандальную реформу Верховного суда.

Источник: Русская служба DW

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