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Трамп собрался на форум в Давосе

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Всемирный экономический форум стартует в швейцарском Давосе 22 января следующего года. Делегацию США возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
В Белом доме сообщили об участии Трампа в Давосском форуме
В Белом доме сообщили об участии Трампа в Давосском форуме

Президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс во вторник, 18 декабря.

"Как вам известно, с 22 по 25 января в швейцарском Давосе пройдет Всемирный экономический форум, и президент примет участие, как это было и в прошлом году", - сказала Сандерс.

По ее словам, делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В делегацию также войдут госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, ряд чиновников из администрации, а также советники президента - Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Напомним, на прошлогоднем форуме в Давосе Трамп не встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко из-за нехватки времени.

 

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Теги: Швейцария, Давос, форум, Трамп, Дональд Трамп, Украинский ланч в Давосе
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Источник: korrespondent.net

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