Премьер-министр Бельгии подал в отставку

Король Бельгии Филипп пока отложил решение по вопросу отставки премьер-министра Шарля Мишеля.



Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник, 18 декабря, объявил о своей отставке. До этого на заседании в парламенте ведущие партии королевства предложили провести голосование о вотуме недоверия правительству, сообщает телеканал

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник, 18 декабря, объявил о своей отставке. До этого на заседании в парламенте ведущие партии королевства предложили провести голосование о вотуме недоверия правительству, сообщает телеканал RTBF

"Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан. Я принял решение представить королю мое прошение об отставке, и я отправляюсь к королю немедленно", – заявил Мишель.



Король Бельгии Филипп принял премьера в королевской резиденции Лакен, но отложил решение по вопросу отставки.







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Напомним, ранее в отставку ушли пять членов федерального правительства, представлявшие фламандских националистов. Они выступали против подписания премьером миграционного пакта ООН.

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