В результате пожара в Бразилии сгорели 600 домов
Крупный пожар в Бразилии уничтожил более 600 домов, около 2500 человек остались без крова.
Более 600 домов сгорели в результате пожара, который произошел в бразильском городе Манаус, сообщает телеканал Globo.
Около 2500 жителей остались без крова. Причины возгорания пока не установлены. По масштабу этот пожар стал по меньшей мере вторым в истории региона.
Город Манаус – административный центр штата Амазонас – расположен на берегу реки Амазонка. Его население составляет 1,8 млн человек.
В Австралии тушат масштабные лесные пожары
Parece cena de filme de guerra. Esse 'e o resultado do inc^endio de ontem que destruiu 600 casas de madeira aqui em Manaus pic.twitter.com/o78T9V280a— meu brother (@rodsabreu) 18 декабря 2018 г.
В Австралии тушат масштабные лесные пожары
Напомним, жертвами лесного пожара на севере американского штата Калифорния стали более 80 человек.
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