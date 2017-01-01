В результате пожара в Бразилии сгорели 600 домов

Крупный пожар в Бразилии уничтожил более 600 домов, около 2500 человек остались без крова.



Более 600 домов сгорели в результате пожара, который произошел в бразильском городе Манаус, сообщает телеканал Globo.



Около 2500 жителей остались без крова. Причины возгорания пока не установлены. По масштабу этот пожар стал по меньшей мере вторым в истории региона.





Parece cena de filme de guerra. Esse 'e o resultado do inc^endio de ontem que destruiu 600 casas de madeira aqui em Manaus pic.twitter.com/o78T9V280a — meu brother (@rodsabreu) 18 декабря 2018 г.

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Город Манаус – административный центр штата Амазонас – расположен на берегу реки Амазонка. Его население составляет 1,8 млн человек.

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