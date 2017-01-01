Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В результате пожара в Бразилии сгорели 600 домов

Комментариев: 0
Крупный пожар в Бразилии уничтожил более 600 домов, около 2500 человек остались без крова.
Последствия пожара в Бразилии
Последствия пожара в Бразилии
twitter.com/rodsabreu

Более 600 домов сгорели в результате пожара, который произошел в бразильском городе Манаус, сообщает телеканал Globo.
 
Около 2500 жителей остались без крова. Причины возгорания пока не установлены. По масштабу этот пожар стал по меньшей мере вторым в истории региона. 
 
Город Манаус – административный центр штата Амазонас – расположен на берегу реки Амазонка. Его население составляет 1,8 млн человек.


В Австралии тушат масштабные лесные пожары
 
Напомним, жертвами лесного пожара на севере американского штата Калифорния стали более 80 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бразилия, фото, дом, пожар, дома
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь