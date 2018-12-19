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Епифаний поговорил с госсекретарем США

Комментариев: 1
Помпео призвал Епифания "уважать возможность всех украинцев исповедовать религию по своему выбору".
Глава Православной церкви Украины Епифаний
Глава Православной церкви Украины Епифаний
cerkva.info


Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием, сообщает пресс-служба Госдепа.

Помпео напомнил о поддержке США религиозной свободы и суверенитета Украины. "Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать религию по своему выбору", –   говорится в сообщении Госдепа.

На сайте Госдепа также отмечается, что создание новой православной церкви на Украине является "историческим событием для страны".

Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

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Теги: православная церковь, Майкл Помпео, томос, митрополит Епифаний
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    19.12.2018, 04:18
Оценка:  0
Антибес
А поговорил на каком языке?На турецком?)))))))))
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