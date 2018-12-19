Никаких елок и Санта Клаусов: в китайском городе запретили Рождество

По мнению властей города Ланфан, Рождество и связанные с ним активности "пропагандируют" религию.

В одном из городов Китая запретили Рождество



Власти китайского города Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином запретили использовать какие-либо украшения, связанные с Рождеством, а также проводить мероприятия, приуроченные к празднику. Об этом пишет

Власти китайского города Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином запретили использовать какие-либо украшения, связанные с Рождеством, а также проводить мероприятия, приуроченные к празднику. Об этом пишет South China Morning Pos t со ссылкой на постановление местных властей.

В постановлении отмечается, что полиции следует усилить патруль, чтобы пресечь выставление на улицах рождественских елей, фигур Санта-Клаусов, а также другой рождественской атрибутики.



"Удалить все приклеенные на окнах учреждений рождественские картинки, транспаранты, световую рекламу и другие пропагандистские инструменты", – говорится в постановлении.







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Также местные власти запретили уличные выступления и иные "пропагандистские мероприятия". По их мнению, Рождество и связанные с ним активности "пропагандируют" религию.

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