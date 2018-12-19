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Никаких елок и Санта Клаусов: в китайском городе запретили Рождество

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По мнению властей города Ланфан, Рождество и связанные с ним активности "пропагандируют" религию.
В одном из городов Китая запретили Рождество
В одном из городов Китая запретили Рождество

Власти китайского города Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином запретили использовать какие-либо украшения, связанные с Рождеством, а также проводить мероприятия, приуроченные к празднику. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на постановление местных властей.
 
В постановлении отмечается, что полиции следует усилить патруль, чтобы пресечь выставление на улицах рождественских елей, фигур Санта-Клаусов, а также другой рождественской атрибутики.
 
"Удалить все приклеенные на окнах учреждений рождественские картинки, транспаранты, световую рекламу и другие пропагандистские инструменты", – говорится в постановлении.
 
Также местные власти запретили уличные выступления и иные "пропагандистские мероприятия". По их мнению, Рождество и связанные с ним активности "пропагандируют" религию.

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Теги: Китай, Рождество, праздник, запрет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    19.12.2018, 06:19
Оценка:  0
Мыкола
Сначала идет подмена праздников, потом подмена религии и верований, а потом и смена власти ! Так что китайцы как всегда на высоте!
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