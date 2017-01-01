В Дрездене из цирка сбежали четыре зебры

Чтобы поймать зебр, полиция провела спецоперацию с участием семи автомобилей и конной полиции.

В немецком городе Дрезден четыре зебры сбежали из цирка и несколько часов носились в центре города. Об этом сообщает ТСН в среду, 19 декабря.

"Ошеломленные горожане не могли поверить своим глазам, когда мимо галопом пробегали животные. Чтобы поймать зебр, полиция провела целую спецоперацию с участием семи автомобилей, а также с привлечением родственников зебр – лошадей в составе конной полиции", – говорится в сообщении.

В итоге всех зебр поймали, но вскоре одно животное скончалось от стресса. Также пострадал один полицейский – он получил удар копытом.

Ранее в США семимесячная жирафа сбежала из детского зоопарка в городе Форт-Уэйн. Несколько часов животное металось на парковке. Животное удалось вернуть в вольер. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Великобритании родился уникальный детеныш осла и зебры – зебрул или зеброид.Таких животных в Великобритании всего два.

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