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Маск открыл подземный тоннель в Лос-Анджелесе

Комментариев: 1
Скоростной коридор связывает несколько районов города и пригорода. Передвигаться по тоннелю модно со скоростью около 240 километров в час.
В Лос-Анджелесе открыли скоростной тоннель
В Лос-Анджелесе открыли скоростной тоннель
twitter.com/elonmusk

Американский бизнесмен Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель в Лос-Анджелесе. Первый такой коридор построила компания миллиардера The Boring Company. Информация об открытии появилась на странице компании в Twitter.

Один из входов в тоннель расположен на парковке компании SpaceX. Коридор связывает несколько крупных районов города. По нему будут передвигаться специальные автомобили с боковыми колесами. Транспортные средства смогут развивать скорость до 240 километров в час.

Такие автомобили будут регулярно ездить по тоннелю, ими смогут воспользоваться пешеходы и велосипедисты.

The Boring Company планирует построить еще один тоннель в Лос-Анджелесе, а также в Техасе или Сан-Франциско.

Ранее Илон Маск отложил открытие тоннеля под Лос-Анджелесом. Тоннель, протяженностью 3,2 км задумывался как альтернатива общественному транспорту.

Также сообщалось, что Илон Маск пообещал главе NASA не курить публично марихуану.

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Теги: Лос-Анджелес, Технологии, фото, открытие, тоннель, Tesla Motors, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    19.12.2018, 11:21
Оценка:  0
Ruspidor
Xyйня какая-то... Отдача от капиталовлажений близка к нулю.
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