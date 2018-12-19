В Москве обсуждают качества нового президента Украины

Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на президентских выборах, если они будут свободными и демократическими, утверждают в МИД РФ.

В МИД РФ настроены на нормализацию отношений с Украиной после выборов президента mid.ru

Для Москвы важно, чтобы новый президент Украины был готов к конструктивному диалогу с Россией. Об этом сказал статс-секретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает РИА Новости в среду, 19 декабря.

“Для нас важно, чтобы избранный политик был готов к конструктивному диалогу с Россией и отвечал за взятые на себя обязательства“, – заявил он в интервью агентству.

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Карасин отметил, что Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на предстоящих в 2019 году президентских выборах, если они будут свободными и демократическими.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва готова к взаимодействию с Петром Порошенко в случае его переизбрания на пост президента, Карасин сказал: “Гадать не будем. Давайте дождемся завершения в Украине президентской избирательной кампании и узнаем имя ее победителя“.

По его словам, Россия настроена на нормализацию и развитие отношений между двумя странами “на основе прагматичного взаимодействия и с учетом подлинных интересов наших народов“.

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса. По его словам, Россия будет вести переговоры с любым новым руководством страны после выборов.

Также Путин утверждал, что не отвечает на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и принимать участия в “нехитрых комбинациях“ украинского президента.

В свою очередь Порошенко заявил на пресс-конференции, 16 декабря, что Путин отказывается от общения с ним, “потому, что ему нечего сказать“.