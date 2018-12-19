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В Москве обсуждают качества нового президента Украины

Комментариев: 9
Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на президентских выборах, если они будут свободными и демократическими, утверждают в МИД РФ.
В МИД РФ настроены на нормализацию отношений с Украиной после выборов президента
В МИД РФ настроены на нормализацию отношений с Украиной после выборов президента
mid.ru

Для Москвы важно, чтобы новый президент Украины был готов к конструктивному диалогу с Россией. Об этом сказал статс-секретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает РИА Новости в среду, 19 декабря.

“Для нас важно, чтобы избранный политик был готов к конструктивному диалогу с Россией и отвечал за взятые на себя обязательства“, – заявил он в интервью агентству.

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Карасин отметил, что Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на предстоящих в 2019 году президентских выборах, если они будут свободными и демократическими.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва готова к взаимодействию с Петром Порошенко в случае его переизбрания на пост президента, Карасин сказал: “Гадать не будем. Давайте дождемся завершения в Украине президентской избирательной кампании и узнаем имя ее победителя“.

По его словам, Россия настроена на нормализацию и развитие отношений между двумя странами “на основе прагматичного взаимодействия и с учетом подлинных интересов наших народов“.

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса. По его словам, Россия будет вести переговоры с любым новым руководством страны после выборов.

Также Путин утверждал, что не отвечает на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и принимать участия в “нехитрых комбинациях“ украинского президента.

В свою очередь Порошенко заявил на пресс-конференции, 16 декабря, что Путин отказывается от общения с ним, “потому, что ему нечего сказать“.

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Теги: Россия, Украина, Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, президент, МИД РФ, Президент Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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виджай    19.12.2018, 13:11
Оценка:  +1
виджай
йдіть до х-я,козлячі пики...
Kostos    19.12.2018, 12:33
Оценка:  +2
Kostos
Ахахахаха Щас угадаю... Шоб владимеру наравился, в НАТО и Европу нисматрел
Колишній-східняк    19.12.2018, 12:56
Оценка:  0
Колишній-східняк
чтобы пархат уважал...
Ruspidor    19.12.2018, 12:22
Оценка:  +3
Ruspidor
А нам не важно, что важно для расии...
para-trooper    19.12.2018, 12:12
Оценка:  +6
para-trooper
Так они после президентских выборов сразу свалят с захваченных районов Донбасса и из Крыма?????
Василище    19.12.2018, 12:05
Оценка:  0
Василище
А как вы в этом собираетесь убеждаться?))
WTF2wtf    19.12.2018, 13:12
Оценка:  0
WTF2wtf
Ждут официального "спасибо" от Киева за оккупацию Крыма и Донбасса, войну и убийство граждан Украины, признания оккупированных территорий российскими и полное подчинение россии.
Без этого президент будет "неправильным" для Москвы.
Sancho-s    19.12.2018, 12:00
Оценка:  +7
Sancho-s
Не читал этот 3,14 здёж, смысл?
dimasvetik    19.12.2018, 11:56
Оценка:  +10
dimasvetik
верните Крым и свалите с Донбасса и возместите ущерб, потом может мы и подумаем
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