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Ностальгия по СССР достигла в России максимума за 10 лет

Комментариев: 11
Основная категория людей ностальгирующих по Союзу – это люди старше 55 лет.
Ностальгия по СССР в последние годы возрастает даже среди молодежи
Ностальгия по СССР в последние годы возрастает даже среди молодежи
krymr.com

Чиcло россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие.

Об этом говорят данные опроса Левада-Центра.

О распаде Союза сожалеют 66% россиян. Больше было только к конце 90-х - начале 2000-х годов, когда одно время этот показатель достигал 75%.

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Отмечается, что ностальгия по СССР в последние два года возрастает среди всех возрастных групп, даже среди молодежи, которая родилась уже после развала Союза (хотя большинству из них распад в большей степени безразличен).

Основная категория людей ностальгирующих по Союзу – это люди в возрасте от 55 лет.

Среди главных причин тоски по СССР:

  • разрушение единой экономической системы (52%),
  • потеря чувства принадлежности к великой державе (36%),
  • рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

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Кроме того, за прошедший год представление о том, что Советский Союз “можно было сохранить“, стало разделять большее число опрошенных: 60% против 52% соответственно.

Среди причин сожаления о распаде СССР - рост взаимной ожесточенности
Среди причин сожаления о распаде СССР - рост взаимной ожесточенности
скриншот

Как сообщалось, 24 октября в Севастополе отпраздновали 100-летие комсомола.

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Теги: СССР, Россия, опрос
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Комментариев (11)
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Василище    19.12.2018, 13:10
Оценка:  0
Василище
А март 92-го те же 66%,когда никакой ожесточённости ещё не было.
fulminate    19.12.2018, 13:05
Оценка:  0
fulminate
А кто из ностальгирующих поддержал ГКЧП? То-то же. Сидели и лебединое озеро смотрели. А вот путин, самый главный ностальгист, вместе со своим хозяином собчаком, засветился на демонстрации в поддержку нового союзного договора и против ГКЧП. Помог развалить совок, а теперь ностальгирует...
Глод    19.12.2018, 13:02
Оценка:  -1
Глод
Может, люди старше 55 лет, ностальгируют не по СССР, а по своей молодости, которая прошла в те времена?
fulminate    19.12.2018, 13:07
Оценка:  -2
fulminate
Внук у 99 летнего деда спрашивает, мол, при ком лучше жилось? Тот отвечает, мол, при сталине. Как при сталине? Война, голод, репрессии! Дед отвечает: какая война? Какие репрессии? У меня тогда х....й стоял!
Колишній-східняк    19.12.2018, 12:51
Оценка:  -4
Колишній-східняк
потеря чувства принадлежности к великой державе (36, а вот за это можно и в ФСБ на подвал. Там поностальгировать...
navigator2    19.12.2018, 12:50
Оценка:  -3
navigator2
серп і молот головного мозХа
Колишній-східняк    19.12.2018, 12:54
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Один советский атлет в те времена молот на Олимпиаде дальше всех метнул. Когда журналисты стали выспрашивать, как ему это удалось, он сказал, что если бы ему серп дали, он бы его еще дальше забросил .
Goga19041984    19.12.2018, 12:49
Оценка:  +3
Goga19041984
бредятина потрошенковской пропаганды.
Goga19041984    19.12.2018, 12:51
Оценка:  +2
Goga19041984
А вот инфа с сайта на который БМ ссылается, это в конце ...АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением...
Kostos    19.12.2018, 12:38
Оценка:  +2
Kostos
Ага. Я внук репрессированного, но я за сралина
Sancho-s    19.12.2018, 12:39
Оценка:  +2
Sancho-s
Садо-мазо
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