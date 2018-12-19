Ностальгия по СССР достигла в России максимума за 10 лет
Чиcло россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие.
Об этом говорят данные опроса Левада-Центра.
О распаде Союза сожалеют 66% россиян. Больше было только к конце 90-х - начале 2000-х годов, когда одно время этот показатель достигал 75%.
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Отмечается, что ностальгия по СССР в последние два года возрастает среди всех возрастных групп, даже среди молодежи, которая родилась уже после развала Союза (хотя большинству из них распад в большей степени безразличен).
Основная категория людей ностальгирующих по Союзу – это люди в возрасте от 55 лет.
Среди главных причин тоски по СССР:
- разрушение единой экономической системы (52%),
- потеря чувства принадлежности к великой державе (36%),
- рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).
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Кроме того, за прошедший год представление о том, что Советский Союз “можно было сохранить“, стало разделять большее число опрошенных: 60% против 52% соответственно.
Как сообщалось, 24 октября в Севастополе отпраздновали 100-летие комсомола.