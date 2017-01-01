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Боевики ИГ казнили 700 заложников в Сирии - СМИ

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СМИ пишут, что заложники удерживались террористами в небольших анклавах на границе с Ираком.
Боевики в Сирии
Боевики в Сирии
Reuters (архивное фото)

Боевики "Исламского государства" примерно за два месяца казнили почти 700 пленников на востоке Сирии. Об этом в среду, 19 декабря, пишет Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

По их данным, всего боевики удерживали в заключении близ иракской границы порядка 1300 человек. Почти 700 из них были убиты.

В настоящее время под контролем террористов находится территория к востоку от Евфрата в районе города Хаджин.

Ранее сообщалось, что курдские отряды Демократических сил Сирии взяли штурмом последний город, который контролировали боевики ИГ.

ИГ взяло ответственность за теракт в Страсбурге

 

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Теги: казнь, Боевики, Сирийские боевики, ИГИЛ, Исламское государство, Пленные
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Источник: korrespondent.net

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