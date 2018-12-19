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На РосТВ обсуждали вопрос признания "ЛДНР": Бросались стаканами

Комментариев: 12
Телеведущий Владимир Соловьев "дипломатично" решил уладить ситуацию:“А если вы будете орать, то я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку!“ .
Дмитрий Куликов бросил стакан в своего оппонента Якуба Корейбу
Дмитрий Куликов бросил стакан в своего оппонента Якуба Корейбу
Скриншот из видео

На пропагандистском телешоу в РФ во время обсуждения вопроса признания террористов “ЛНР-ДНР“ один из его участников - Дмитрий Куликов, бросил стакан в своего оппонента Якуба Корейбу.

Ток-шоу шло в прямом эфире, соответствующее видео опубликовал в интернете сам Корейба.

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Стакан разбился о стойку, а его осколки разлетелись по студии. После этого, в ситуацию вмешался ведущий - Владимир Соловьев.

“А если вы будете орать, то я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку!“ - пообещал он Корейбе.

Как сообщалось 17 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Россия, если признает так называемые “ДНР“ и “ЛНР“, то “потеряет“ остальную Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Комсомольской правде.

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Теги: РосТВ, Россия, ток-шоу, "ЛНР", "ДНР"
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Комментариев (12)
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bugrov3    19.12.2018, 14:05
Оценка:  +1
bugrov3
арда - зграя шакалов и гиен. анклав идиётавырадкав. зачем нужно было приходить в сей зверинец. моя мама была права вытащив меня в 1973 из этой грёбанной клоаки ( это глубокая шопа - у меня до сих пор ассоциация выгребной ямы посреди двора ).
Ser7    19.12.2018, 13:50
Оценка:  +4
Ser7
Клоуны для телепузиков представление дают. Уже сколько -то лет подряд.
Не интересно.

Новость в чем?
Глод    19.12.2018, 13:50
Оценка:  +1
Глод
Прикольное юмористическое шоу.
Колишній-східняк    19.12.2018, 13:35
Оценка:  +7
Колишній-східняк
а мог же и бритвой полосонуть...
Колишній-східняк    19.12.2018, 13:36
Оценка:  +2
Колишній-східняк
потом подъехал Жириновский, и тут такое началось!
WTF2wtf    19.12.2018, 13:28
Оценка:  +11
WTF2wtf
Кому интересно это даун-шоу???
lusyika    19.12.2018, 13:24
Оценка:  +6
lusyika
І чого б то стакани кидати? Лєпьошкі коровячі - у них це краще виходить!!!!!!!!!!!!!!!!
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 13:05
Оценка:  +16
ВосставшийИзБана
Таких дикарей только с лопаты и кормить.
КимЧенПых    19.12.2018, 13:16
Оценка:  -9
КимЧенПых
у нас такие же
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 13:25
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Не знаю. Не смотрю. Хотя у нас в политикуме половина на Москву оглядывается.
Ruspidor    19.12.2018, 13:52
Оценка:  +3
Ruspidor
Северокорейское тв не смотрим..
КимЧенПых    19.12.2018, 14:01
Оценка:  0
КимЧенПых
у нас в КНДР не принято кидаться стаканом в оппонента на говношоу, вдруг плакат солнцеликого зацепишь.
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