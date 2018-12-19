На РосТВ обсуждали вопрос признания "ЛДНР": Бросались стаканами

Телеведущий Владимир Соловьев "дипломатично" решил уладить ситуацию:“А если вы будете орать, то я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку!“ .

Дмитрий Куликов бросил стакан в своего оппонента Якуба Корейбу Скриншот из видео

На пропагандистском телешоу в РФ во время обсуждения вопроса признания террористов “ЛНР-ДНР“ один из его участников - Дмитрий Куликов, бросил стакан в своего оппонента Якуба Корейбу.

Ток-шоу шло в прямом эфире, соответствующее видео опубликовал в интернете сам Корейба.

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Стакан разбился о стойку, а его осколки разлетелись по студии. После этого, в ситуацию вмешался ведущий - Владимир Соловьев.

“А если вы будете орать, то я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку!“ - пообещал он Корейбе.

Как сообщалось 17 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Россия, если признает так называемые “ДНР“ и “ЛНР“, то “потеряет“ остальную Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Комсомольской правде.