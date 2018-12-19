Творчество в Лефортово: Выставка картин Сущенко открылась в Брюсселе

Политзаключенный использовал шариковую ручку, карандаш и луковый сок - российские тюремщики отказали ему в кистях и красках.

В Брюссельском пресс-клубе (Бельгия) вечером во вторник, 18 декабря, состоялось открытие выставки произведений украинского журналиста, политического заключенного Кремля Романа Сущенко.

Об этом сообщает Укринформ.

На выставке представлены увеличенные фотокопии художественных произведений Романа, которые он выполнил в московской тюрьме Лефортово в течение 2016-2018 годов во время “следствия“ по изначально сфабрикованному спецслужбами Российской Федерации делу.

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“Сейчас вы можете видеть картины, которые Роман Сущенко выполнил в тюрьме. Его запрос о кистях и красках был отклонен тюремной администрацией, и он использовал шариковую ручку, карандаш и луковый сок. Это история о том, как даже под критическими угрозами и психологическим давлением человек может оставаться человеком. Эти картины являются лучшей иллюстрацией того, как человеческая душа остается свободной, несмотря на любое давление, пытки или унижения “, - говорится в аннотации к выставке.

Выставка вызвала большой интерес у творческого сообщества Брюсселя. На презентации картин Романа Сущенко присутствовали журналисты бельгийских и международных изданий, представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции, депутаты Европарламента, представители украинских общин в Бельгии и др.

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Во время презентации был сделан особый акцент на том, что Роман Сущенко является одним из более чем 70-ти политических заключенных, находящихся в российской неволе только за то, что они украинцы, имеют активную гражданскую позицию и активно противостоят российской агрессии против Украины.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

12 сентября 2018 года Верховный суд России подтвердил законность приговора украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж.