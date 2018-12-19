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В Черном море грузовое судно село на мель из-за шторма

Комментариев: 1
Местные власти начали спасательную операцию. С корабля уже удалось эвакуировать шесть моряков.
Судно Наталия застряло на отмели
Судно Наталия застряло на отмели
cnnturk.com

На северо-западе Турции, возле побережья города Шиле, в Черном море из-за сильного шторма село на мель грузовое судно Наталия. Об этом сообщает CNN Turk в среду, 19 декабря.

"В Шиле из-за сильного шторма село на мель грузовое 127-метровое судно, которое шло под флагом Коморских островов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от выхода из пролива Босфора. На борту судна находились 16 человек. Местные власти начали спасательную операцию. Уже удалось эвакуировать шесть моряков.

"Эвакуация продолжается, несмотря на неблагоприятные погодные условия", – отметили спасатели.

Накануне во вторник, 18 декабря, российский сухогруз Кузьма Минин сел на мель на юго-западе Англии. На его борту находились 18 членов экипажа – все они граждане России. В тот же день корабль удалось снять с мели, после чего он отправился в сторону Испании.

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Теги: Турция, Черное море, судно, корабль, моряки, шторм, эвакуация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Goga19041984    19.12.2018, 14:59
Оценка:  0
Goga19041984
это все путин
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