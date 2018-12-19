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В Лондоне мужчина с мачете напал на прохожих

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В результате атаки пострадали трое, они доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.
Полицейские задержали нападавшего
Полицейские задержали нападавшего
twitter.com/OOlere

Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона. Инцидент произошел в медицинском центре на востоке британской столицы в среду, 19 декабря, сообщает The Telegraph.

В результате атаки пострадали три человека, однако их жизни ничего не угрожает. Стражи порядка задержали нападавшего с ранениями. В полиции отметили, что не связывают атаку с терроризмом.

"Район по-прежнему оцеплен, расследования продолжаются", - сказал представитель Скотленд-Ярда.

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Теги: Лондон, нападение, Великобритания, ранение, Мачете, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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