В результате атаки пострадали трое, они доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона. Инцидент произошел в медицинском центре на востоке британской столицы в среду, 19 декабря, сообщает The Telegraph.

В результате атаки пострадали три человека, однако их жизни ничего не угрожает. Стражи порядка задержали нападавшего с ранениями. В полиции отметили, что не связывают атаку с терроризмом.

Cмотрите фотогалерею: В Лондоне мужчина с мачете напал на прохожих

"Район по-прежнему оцеплен, расследования продолжаются", - сказал представитель Скотленд-Ярда.

В Неаполе зарезали украинца

Ранее в Иерусалиме палестинец тайно проник в отдел полиции и нанес легкие ножевые ранения полицейским.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet