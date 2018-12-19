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Православным белорусам запретили молиться в новообразованной ПЦУ

Комментариев: 3
Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины, как к представителям другой конфессии.
Контакты этих двух церквей возможны "только в общегражданской перспективе"
Контакты этих двух церквей возможны "только в общегражданской перспективе"
euroradio.fm

Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в таинствах и не могут принимать участия в богослужениях независимой от Москвы новообразованной Православной церкви Украины.

Об этом в интервью Радыё Свабода заявил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергий Лепин. 

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Главу единой Украинской поместной православной церкви — Эпифания — выбрали в Киеве 15 декабря. Он был митрополитом Переяславским и Белоцерковским, ректором Киевской православной богословской академии.

По словам отца Сергия Лепина, Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь. Руководство БПЦ не направляло поздравления митрополиту Киевскому и всея Украины.

По словам отца Сергия, “контакты возможны только в общегражданской перспективе. Это означает, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-либо раскольникам“, — сказал представитель БПЦ.

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По словам отца Сергия Лепина, Белорусская православная церковь имеет канонические и литургические отношения “только с Украинской православной церковью, которая подчиняется Московскому патриарху“.

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщалось 19 декабря, президент Петр Порошенко предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. 

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Теги: православие, церковь, Беларусь, УПЦ МП, ПЦУ
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Комментариев (3)
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wnt    19.12.2018, 18:12
Оценка:  0
wnt
Они там на России кричат о том, что мол в Украине что-то запрещают, не дают молиться и ходить в какие-то церкви (чего и в помине нет)...зато сами же запрещают, хотя это личное дело человека куда, кому и как молиться, и запрещать или наказывать за это как раз и есть зло и дело не богоугодное...
Мухоморище    19.12.2018, 18:08
Оценка:  +2
Мухоморище
Кому интересны эти филиалы ФСБ?Лепины,Гундяевы....Х,,,ета скрепная.
Хитрый-Лис    19.12.2018, 17:57
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
подождать немного нужно. Скоро будит Православная церковь в Беларуси.
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